لبنان | لبنان أمام خطر عودة أزمات البنزين والمشاهد المذلة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس ‏أنه “لكي لا تعود أزمات البنزين والمشاهد المذلة للمواطنين، يجب تأمين بيع ‏المحروقات للمحطات بالليرة فقط لكي ‏يستطيعوا تسليمه للمستهلك بنفس العملة، وعلى مصرف لبنان تأمين الدولار للاستيراد. ‏

وأضاف: “هكذا نحصل على الاستقرار في أسواق ‏المحروقات وإلا ذاهبون الى البلبلة والمشاكل. انقطع صوتنا ونحنا عم نصرخ لننبه‎‏”.‏

أشار إلى أنّ “أصحاب المحطات يتكبّدون خسارة 2500 ليرة من عمولتهم لكل صفيحة بنزين بسبب الفارق بسعر صرف الدولار الذي ‏يشترونه بـ 30000 ليرة من الاسواق ومحتسب في جدول تركيب الأسعار الحالي على الـ28800 ليرة. فعدم صدور جدول جديد اليوم ‏يزيد من هذه الخسارة”.‏

ورأى أنه “عندما تريد السلطة إلزام المحطات بيع المحروقات بسعر محدّد وبالليرة فما عليها إلا أن تؤمّن هي بنفسها الدولار ‏للاستيراد.. أصحاب المحطات ليسوا صرافين”.‏