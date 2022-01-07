لبنان | لبنان يواجه مستقبلاً قاتماً في الوقت الذي يحتجز فيه حزب الله البلاد رهينة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 04:09 صباحاً - كتب إسرائيل كازنيت في صحيفة إسرائيل هايوم، بينما يتعامل مواطنو لبنان مع الاقتصاد المنهار والحكومة المشلولة، بدأ التذمر والاستياء من حزب الله، وكيل الإرهاب الإيراني في بيروت، في الظهور. لكن الخبراء يقولون أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأنّ قبضة حزب الله الحديدية على البلاد ستختفي.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: تم التعبير عن هذه التوترات المتصاعدة بشكل علني أكثر، في خطاب متلفز ألقاه الرئيس اللبناني ميشال عون في كانون الأول. وفي 27 أيلول، دعا عون إلى “حوار وطني” لمواجهة القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد. وحذر من أنّ لبنان “ينهار”، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة بشأن الإصلاحات المالية. كما قدم ما يمكن اعتباره مطلباً مستتراً من حزب الله، وحث على ما يبدو الجماعة الإرهابية على تخفيف قبضتها على السياسة اللبنانية.

وقال عون: ” إنّ التعطيل المتعمد والمنهجي وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وتفكك الدولة يجب أن يتوقف”.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ ثلاثة أشهر، وتوقف التحقيق في انفجار نترات الأمونيوم المميت الذي حدث في ميناء بيروت في آب2020 خوفاً من الإساءة إلى حزب الله. إلى جانب حزب أمل الشيعي، منع حزب الله اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مطالب بإقالة القاضي طارق بيطار، الذي يحقق في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

أدت سيطرة حزب الله المطلقة على لبنان إلى الانهيار الاقتصادي الكارثي الحالي. ونتيجة لذلك، يعيش ما يقرب من 80 في المائة من سكان لبنان الآن في فقر، وفقاً لدراسة نشرت في أيلول من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

في ضربة أخرى للبلاد، تجاوزت الليرة اللبنانية يوم الثلاثاء العتبة الرمزية البالغة 30,000 مقابل الدولار في السوق السوداء في مستوى قياسي جديد، وفقاً لمواقع مراقبة سعر الصرف.

وقال العقيد المتقاعد جاك نيريا، المحلل الخاص بالشرق الأوسط في مركز القدس للشؤون العامة، لصحيفة “ج.ن. س” أنّ حزب الله وحركة أمل ” بذلا كل ما في وسعهما من أجل شل الحكومة وفرض حكمهما.”

سمح تحالف عون مع حزب الله بتولي عون رئاسة البلاد في عام 2016، وقد سمح دعم حزبه المسيحي الماروني السابق لحزب الله بقدر من الحرية السياسية. ومع ذلك، أصبح هذا التحالف الاستراتيجي متوتراً الآن، لا سيما في الفترة التي تسبق انتخابات لبنان المقررة في 15 أيار.

في حين أنّ البعض قد يأمل في أن تؤدي إدانة عون المستترة، ولكن العلنية، لحزب الله إلى التغيير وربما حتى نفي الجماعة الإرهابية، فإنّ البعض الآخر أقل تفاؤلاً.

وقال إيال زيسر، نائب رئيس جامعة تل أبيب والمحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة، لصحيفة نيويورك تايمز أنّ مثل هذه الطموحات غير واقعية.

وقال” أخشى أنّ ذلك لن يحدث. حزب الله متجذر بعمق في المجتمع الشيعي.”

ويرى زيسر أنّ تخليص لبنان من حزب الله ” يجب أن ينتظر.”

إضافة إلى مشاكل لبنان، وجدت البلاد نفسها على خلاف مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت، بعد أن انتقد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن خلال مقابلة بثت في أيلول.

رداً على ذلك، طردت المملكة العربية السعودية سفير لبنان، وحظرت جميع الواردات من البلاد ومنعت مواطنيها من السفر إلى لبنان.

كما انتقدت المملكة العربية السعودية فشل لبنان في وقف تصدير المخدرات من الموانئ التي يسيطر عليها حزب الله إلى المملكة وانتقدت اختطاف حزب الله للحكومة اللبنانية. كما انتقد السعوديون حزب الله لتقديمه الدعم والتدريب للميليشيا الإرهابية الحوثية.

ومنذ ذلك الحين استقال قرداحي من منصبه في محاولة للمساعدة في إصلاح العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

لقد فشل العديد من القادة والمسؤولين الذين شاركوا أنفسهم في الأزمة اللبنانية في مناقشة أصل المشكلة بشكل كافٍ، أي حزب الله.

“لبنان ليس دولة فاشلة بعد، لكنه دولة فاشلة، مع حكومة تخذل سكانها”، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، في نهاية زيارة استمرت 12 يوماً للبلاد في تشرين الثاني. ولم تذكر تعليقات المقرر الخاص حزب الله.

وفي كانون الأول، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان وأكد من جديد التزام المنظمة الدولية بدعم البلاد، وحثها على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

ودعا غوتيريش لبنان إلى ” تحقيق إصلاحات “وأشاد بـ” سخاء ” البلاد لاستضافة اللاجئين السوريين. لكنه لم يذكر معاملة البلاد لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وبالمثل، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين في عام 2020 في محاولة للتأثير على التغيير، لكن جهوده أثبتت عدم جدواها. كما أنّ رفض فرنسا تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية يؤدي إلى تأجيج المشكلة. ويعمل ماكرون الآن على إصلاح العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

بحسب نيريا، بينما يتم تسويق لبنان كمنطقة سياحية ذات شواطئ جميلة، إنها في الواقع “الدولة الأكثر عنصرية الموجودة في العالم العربي.”

وأشار إلى ثلاثة أسباب لذلك. أولاً، يتمتع الفلسطينيون بحقوق أقل من المواطنين اللبنانيين. ثانياً، يعامل العمال الأجانب كعبيد. ثالثاً، يوظف لبنان سوريين لكنه يفرض حظراً صارماً للتجول بين الساعة 7 مساء والساعة 6 صباحاً.

وقال: “هذه هي قوانين نورمبرغ في لبنان. عند الحديث عن لبنان، من المهم أن تكون على دراية بالجانب الآخر من لبنان، فهو محتجز كرهينة من قبل حزب الله. وفي المقابل، حزب الله يتلقى تعليماته من طهران”.

وقال جوناثان سباير، وهو زميل في معهد القدس للاستراتيجيات والأمن ومنتدى الشرق الأوسط، أنّ التوترات بين عون وحزب الله “ليست جديدة” وكانت واضحة منذ أن أصبح رئيسا” في عام 2016.

وأضاف أنّ الأزمة المالية الحالية وحقيقة أنّ رئاسة عون تقترب من نهايتها فاقمت هذه الديناميكية.

وقال سباير أنه يعتقد أنّ هذا أمر مهم لأنه يظهر أنّ استراتيجية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني المتمثلة في زرع” اثنين، ثلاثة، أو أكثر من حزب الله ” في الدول العربية لديها عيب يحمل في ثناياه عوامل وهو أنها تنتج فشلاً اجتماعياً واقتصادياً. هذا هو الأكثر وضوحاً في لبنان الآن، ومن الواضح أنّ عون يحاول تقديم اتجاه مضاد لهذا، والدعوة إلى إصلاح العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، قال سباير أيضاً أنه من المهم أن نلاحظ القيود التي تحملها هذه العوامل. والتي تشكل الجزء الذي يعمل كقطعة قوة صلبة من ‘استراتيجية حزب الله’ للحرس الثوري الإيراني.”

وقال: “يمكن لعون وآخرين أن يجعلوا الحياة معقدة بالنسبة لحزب الله والمصلحة الإيرانية”.

ويشمل هذا الاهتمام المزيد من السيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط والحفاظ على ترسانة صاروخية ضخمة تستهدف إسرائيل.

ولكن مثل زيسر ، كان سباير يشك في آفاق التغيير. على الأقل في الوقت الحالي، وقال: “عون والآخرون لا يمكنهم، ولن يقدموا تحدياً مباشراً للمسار الاستراتيجي الأساسي لإيران وحزب الله في لبنان.”