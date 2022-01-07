لبنان | سلامة: لبنان فقد البوصلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قال الوزير السابق غسان سلامة: “لا أجد اهتماماً واسعاً يتناسب مع هول ما يمرّ به لبنان لأنّ عدداً كبيراً من دول المنطقة يمرّ هو بدوره بأزمات كبرى تستحوذ على انتباه دول العالم”.

أضاف في حديث لـ ام تي في: “كان هناك سوء تفاهم بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومن التقى بهم بقصر الصنوبر وكان هاجس ماكرون عجز لبنان عن دفع ديونه”.

واعتبر ان “هناك فرصة واهتمام من الفرنسيين وصندوق النقد والبنك الدولي بعدم تطبيق أي قواعد قاسية على لبنان ومحاولة تسهيل أموره وعلينا اغتنام هذه الفرصة”، مشيرا الى ان “لبنان فقد البوصلة ويجب إعطاء الأولوية للانقاذ المالي والنقدي ونحن أمام تفاوض حقيقي مع صندوق النقد ولا مصلحة لانهيار لبنان”.

وتابع: “عادة تعطيل المؤسسات باتت أمراً عادياً ومسموحاً وهذه العادة اللعينة أمر في غاية الخطورة لأنها تضرب أسس الحياة الديمقراطية والسياسيّة في لبنان”.

ورأى ان “الموضوع ليس موضوع نظام إنمّا ممارسة والفدرالية ليست الدواء وبالمطلق لست ضدّ الفدرالية ولكن التوقيت غير مناسب”، معتبراً ان “الحياد القانوني لم يعد موجوداً والحياد السياسي بحاجة إلى تحديد موقف لبنان من النزاعات بين الدول”.