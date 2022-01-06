لبنان | مسؤول أمني إماراتي: يجب القبض على “نصر الله” وتقديمه للعدالة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

علّق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على الخطاب الأخير للأمين العام لـ ”حزب الله” حسن نصرالله.

ووصف خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، نصرالله بـ ”عدو بغيض للعرب”، قائلًا إنه “أخطر شخصية على الأمن القومي العربي”.

وأضاف خلفان أنه “إذا قضي على حسن نصرالله قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب”، مشيرًا إلى أنه “لا تأتي مناسبة إلا وطعن نصرالله في العرب ولعنهم وأيد خصومهم، وتباهى بعداوتهم”.

وشدد خلفان أيضاً على ضرورة إلقاء القبض على “نصر الله” وتقديمه للعدالة، معتبراً أن “حسن نصرالله يربي أجيالًا على كراهية أمة العرب، ويستغل فقرهم بصرف رواتب لهم”، داعيًا المخابرات العربية إلى أن “تدرك حقيقة خطورته على سلامة أمن واستقرار أوطانها”.