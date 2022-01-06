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لبنان | مسؤول أمني إماراتي: يجب القبض على “نصر الله” وتقديمه للعدالة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

حسن نصر الله

علّق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على الخطاب الأخير للأمين العام لـ ”حزب الله” حسن نصرالله.

ووصف خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، نصرالله بـ ”عدو بغيض للعرب”، قائلًا إنه “أخطر شخصية على الأمن القومي العربي”.

وأضاف خلفان أنه “إذا قضي على حسن نصرالله قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب”، مشيرًا إلى أنه “لا تأتي مناسبة إلا وطعن نصرالله في العرب ولعنهم وأيد خصومهم، وتباهى بعداوتهم”.

وشدد خلفان أيضاً على ضرورة إلقاء القبض على “نصر الله” وتقديمه للعدالة، معتبراً أن “حسن نصرالله يربي أجيالًا على كراهية أمة العرب، ويستغل فقرهم بصرف رواتب لهم”، داعيًا المخابرات العربية إلى أن “تدرك حقيقة خطورته على سلامة أمن واستقرار أوطانها”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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