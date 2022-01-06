لبنان | البطريرك الراعي: الاستحقاقات الدستورية لا يجب التساؤل حول إمكانية اجرائها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قام وفد من حزب “الكتائب اللبنانية”، بزيارة الى بكركي للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وخلال الزيارة، قال البطريرك الراعي: “نعيش اليوم مرحلة مصيرية تستدعي عبارة ونشيد “هيا فتى الكتائب.”

وأضاف: “حزب الكتائب لم يساوم أبدًا على القضية اللبنانية إنما كانت قضيته ومن أجلها ناضل وقدم الشهداء.”

وختم البطريرك: “أرفض السؤال عن إمكانية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية لأن الاستحقاقات الدستورية لا يجب التساؤل حول إمكانية اجرائها.”

أما نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ فأكد أن الزيارة للتعبير عن الدعم المطلق والكامل، وقال: “معركتك معركتنا.”