لبنان | عدوان: حرصنا على المؤسسات أدى الى تفعيل الحكومة ومجلس النواب معاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

شدد عضو “تكتل ​الجمهورية القوية”​ النائب ​جورج عدوان​، على أننا “حريصون على كل المؤسسات ونعلم أن ثمة تكاملا بينها، وبالتالي أن يعمل ​مجلس النواب​ من دون عمل الحكومة هو لا شيء وبخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد”.

وقال النائب عدوان إننا “حرصنا على المؤسسات أدى الى تفعيل الحكومة ومجلس النواب معا وعلى رغم معارضتنا لهذه المنظومة التي نأمل في أن تغيرها الانتخابات موقفنا جاء من منطلق تسيير عمل المؤسسات وشؤون الناس وبخاصة إقرار موازنة 2022 وتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات”.

وأوضح ردا على سؤال أن “العريضة ما بتمشي من دوننا بما انها لا تخضع للأعداد بل لموضوع الاعتبارات والتوازنات القائمة وموقفنا كان له تأثير كبير على ما آلت اليه الأمور”.