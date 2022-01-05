اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بيع شهادات مزورة لفحص PCR وهكذا علقت نقابة مكاتب السفر والسياحة

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 21 دقيقة

فحص

صدر عن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان البيان التالي:

“تطرقت إحدى وسائل الإعلام المرئي في نشرتها الإخبارية الرئيسية مساء امس الى موضوع بيع شهادات مزورة لفحص جائحة الكورونا PCR والى علاقة احد أصحاب وكالات السفر بالأمر.

تستنكر نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان مثل هذه التصرفات المشينة والخطيرة، وتدعو الى ملاحقة مقترفيها، وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومنعهم من مزاولة العمل،

وتدعو المواطنين والمسافرين والسياح الى التحقق من نظامية الوكالات التي يتعاملون معها عبر النقر على الموقع النقابي www.attal.org.lb، أو الاتصال بالمقر النقابي إلكترونيا [email protected]، أو هاتفيا على الأرقام التالية: 01/200176 او 01/324322”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا