لبنان | بيع شهادات مزورة لفحص PCR وهكذا علقت نقابة مكاتب السفر والسياحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 21 دقيقة

صدر عن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان البيان التالي:

“تطرقت إحدى وسائل الإعلام المرئي في نشرتها الإخبارية الرئيسية مساء امس الى موضوع بيع شهادات مزورة لفحص جائحة الكورونا PCR والى علاقة احد أصحاب وكالات السفر بالأمر.

تستنكر نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان مثل هذه التصرفات المشينة والخطيرة، وتدعو الى ملاحقة مقترفيها، وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومنعهم من مزاولة العمل،

وتدعو المواطنين والمسافرين والسياح الى التحقق من نظامية الوكالات التي يتعاملون معها عبر النقر على الموقع النقابي www.attal.org.lb، أو الاتصال بالمقر النقابي إلكترونيا [email protected]، أو هاتفيا على الأرقام التالية: 01/200176 او 01/324322”.