لبنان | التحقيق العدلي بانفجار التليل ينطلق: استجواب 3 أشخاص وتوقيفهم

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 2:57 مساءً
انفجار التليل
علم “صوت بيروت انترناشونال” ان التحقيق العدلي في ملف انفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار الذي وقع في شهر آب الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الاشخاص انطلق، فاستجوب اليوم المحقق العدلي في القضية القاضي علي عراجي ثلاثة مدعى عليهم وهم: جورج ابراهيم، جرجي إبراهيم وعلي الفرج وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سندا لمواد الادعاء.
وحدد القاضي عراجي جلسة أخرى في الأول من شباط المقبل، مخصصة لسماع عدد من عناصر الجيش اللبناني كشهود.