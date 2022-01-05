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لبنان | التحقيق العدلي بانفجار التليل ينطلق: استجواب 3 أشخاص وتوقيفهم

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 2:57 مساءً

انفجار التليل

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان التحقيق العدلي في ملف انفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار الذي وقع في شهر آب الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة ‏عشرات الاشخاص انطلق، فاستجوب اليوم المحقق العدلي في القضية القاضي علي عراجي ثلاثة مدعى عليهم وهم: جورج ابراهيم، جرجي ‏إبراهيم وعلي الفرج وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سندا لمواد الادعاء.‏

وحدد القاضي عراجي جلسة أخرى في الأول من شباط المقبل، مخصصة لسماع عدد من عناصر الجيش اللبناني كشهود.‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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