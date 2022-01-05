لبنان | آليات لـ”اليونيفيل” تتعرّض لهجوم.. إليكم التفاصيل‏

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث ‏تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية‎.‎

وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل في بيان: “على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود ‏حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية ‏روتينية”.‏

وأضافت: “تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون ‏الدولي. كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها”.‏

وتابعت آرديل: “وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة ‏في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وكما قال وزير الخارجية اللبناني، فإن الحكومة “لا تقبل ‏أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل”.‏

ودعت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.‏