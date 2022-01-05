لبنان | القصيفي: سنواصل العمل لتحصين المنتسبين بمكاسب ثابتة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون اخضاع الصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقود عمل وغير المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للافادة من خدمات الصندوق في فرعي المرض والامومة. وقد حمل القانون الرقم 236.

وشكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ومجلس النقابة الرئيس عون على “تجاوبه وإيجابيته وتوقيعه هذا القانون الذي سيسلك سبيله إلى التنفيذ من خلال المراسيم التطبيقية”، متمنياً على “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعطاء توجيهاته للإسراع في إنجاز هذه المراسيم لإفادة أصحاب العلاقة منها قريباً خصوصاً في هذه الأحوال الصعبة”.

وعاهد القصيفي أن “تواصل نقابة المحررين عملها من أجل تحصين المنتسبين إليها بمكاسب ثابتة تعينهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم في غير مجال”.