لبنان | أبيض: إقفال المدارس كارثة في هذه الظروف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الصحة العامة فراس أبيض أن “ما شهدناه في الايام الاخيرة من ارتفاع الاصابات هو انعكاس لأمرين، الاول متحور أوميكرون الاشد انتشاراً الذي ينعكس في زيادات عالية ولا شك ان التجمعات في الاعياد كان لها مساهمة كبيرة في الانتشار والارتفاع الذي نشهده حالياً”.

واعتبر الأبيض في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي ان “إقفال المدارس يشكل كارثة في هذه الظروف، وأن الصحة النفسية الأفضل للطلاب هي بالعودة للمدراس، وقبلنا التحدي.

وقال: “سنشدد بتطبيق الإجراءات الصادرة. وقدمنا 10 آلاف فحص PCR مجاني لوزارة التربية”.