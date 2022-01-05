لبنان | جعجع: الدولة مفقودة منذ 10 سنوات وحديث نصرالله مليء بالأكاذيب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 24 دقيقة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المواجهة أكبر من مواجهة شيعية ـ سنية بل بين مشروعين سياسيين.

وقال جعجع: “حديث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كان مليئاً بالمغالطات كما الأكاذيب، وعلى سبيل المثال الثورة السورية التي نتذكر كيف انطلقت وكيف دعمتها دول الخليج من أوجد “داعش” على الساحة السورية؟ كل المتطرفين السوريين تم إطلاق سراحهم من السجون السورية والعراق في لحظة من اللحظات”.

وأضاف: “كثر من قيادات القاعدة إذا ما احتاجوا لوثائق بهدف التجول يلجؤون لإيران بالتالي اتهامات نصرالله للسعودية وحديثه عن الوهابية مردود”.

ولفت إلى أن “من خلق “داعش” هو المحور الآخر المتطرف، ووجود الديكتاتورية والتطرف يترافق مع وجود “داعش”.

وسأل: ما الخيار المتاح اليوم في سوريا؟ إما الأسد أو النفوذ الإيراني، بالتالي يختارون الأسد، ولطالما “الطحشة” الإيرانية مستمرة سنشهد نشوء “داعش” جديد على مدى استمرار “الطحشة”.

وتابع: “من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق”.

ولفت إلى أن السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً.

وأردف: “هناك خطة لإنقاذ لبنان، لكن للظروف أحكامها، وبكل بساطة الانتخابات النيابية ستحصل بعد 4 أشهر والتغيير بيد اللبنانيين إذ ان النظام لا يزال ديمقراطياً وكما تصوتون تُنتج عن هذه العملية سلطة”.

وأكد أن الدولة اللبنانية مفقودة منذ 10 سنوات، وبسبب تخاذل البعض وتآمر البعض الآخر استلم حزب الله قيادة البلد.