لبنان | تحذير من بلدية البترون لأصحاب المولدات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

حذرت بلدية البترون أصحاب المولدات “من اعتماد أي برنامج تقنين للتيار الكهربائي من المولدات تاركة للمواطنين خيار التقنين في المنازل”.

وشددت في بيان أصدرته بعد اجتماع عقد مع أصحاب المولدات الخاصة في المدينة على أنها “تمنع منعاً باتاً هذا الموضوع وإلا فهي ستضطر إلى القيام بواجباتها”.

وأكدت على “ضرورة التزام تسعيرة الاشتراكات المحددة من قبل وزارة الطاقة المعنية وحدها بتحديد الاسعار”، داعية “المواطنين لمراقبة الفواتير وفي حال كشف أي مخالفة التوجه إلى وزارة الاقتصاد ومراقبيها لتسجيل شكوى بالموضوع على الرقم الرباعي 1739، بالإضافة الى ان البلدية ستبقى العين الساهرة لمراقبة هذا الموضوع وستقوم بدورها”.

وهددت “أصحاب المولدات في حال عدم التزام التسعيرة فهي سوف تضطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تلقيها أي شكوى من أي مواطن وستقوم بواجباتها، كونها لا تملك الصلاحية بتحرير محاضر ضبط، فهي ستقوم بالادعاء لدى وزارة الاقتصاد”.