لبنان | بعدما قفز عتبة الـ30 ألف أمس.. كم سجل دولار السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:17 صباحاً - منذ 42 ثانية

بعدما قفز دولار السوق السوداء أمس الثلاثاء عتبة الـ30 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، تراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم الأربعاء بين 29950 ليرة لبنانية للشراء و29900 ليرة لبنانية للبيع.

وكان من المفترض أن يستقرّ سعر الصرف مع ضخ الدولارات من المغتربين خلال فترة الأعياد، لكنه قفز أكثر من 1500 ليرة في غضون 3 أيام، ما طرح علامات استفهام عن سبب هذا الارتفاع.

يذكر أنه تعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم وفقاً للبنك الدولي. وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

ودخل لبنان العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم. ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية بسبب السياسات النقدية المتبعة منذ عقود.