لبنان | رودولف عبود: شبه استحالة لإكمال أسبوع واحد بالمدارس!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبّود​، في تصريح صحفي له، أننا “لا يمكننا كمعلمين في المدارس الخاصة الإكمال بظل عدم دفع العديد من المدارس لكثير من الأساتذة رواتبهم”.

وكشف في تصريحه أن “هناك شبه استحالة لإكمال أسبوع واحد بالشهر في المدارس بظل غياب المساعدات، وهناك صعوبة شديدة العودة للمؤسسات التعليمية دون المساعدات”.

تجدر الإشارة الى أن الأساتذة في المدارس الخاصة يطالبون بمساعدات للعودة الى التعليم، ويهددون بالتوقف عن عملهم إن لم يتحقق مطلبهم، بظل الوضع الإقتصادي المتردي وارتفاع ​سعر الصرف​.