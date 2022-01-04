لبنان | قرار مفاجئ لنادي النجمة!!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعتين

فجّر رئيس نادي النجمة، أسعد صقّال، قنبلة من العيار الثقيل حيث أعلن اليوم تعليق مشاركة النادي في الدوري اللبناني لكرة القدم، وذلك على خلفية ما يعتبره ظلماً تحكيمياً يلحق بالنادي.

وأشار صقّال في كلمة بعد اجتماع عقدته الإدارة اليوم إلى أنّه سيتمّ اتخاذ خطوات أخرى في المرحلة المقبلة، مشدداً على أنّ “السكوت على الأخطاء بات يتناقض مع المصلحة العامة ويُفهم على أنّه ضعف فيما نحن أقوياء جداً”.

هذا ويحتلّ النجمة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وكان سقط في فخّ التعادل في الجولة الماضية أمام التضامن صور 1-1.