لبنان | مولوي طلب إزالة الصور المسيئة للسعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ 3 ساعات

كلّف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة الى جلالة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري وكافة الصور واللافتات المسيئة للمملكة العربية السعودية، والتي رفعت في بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويدعو الوزير مولوي كافة المواطنين الى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب لبنان والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة الى الأشقاء العرب.