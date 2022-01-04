لبنان | إقفال دائرة النفوس ومكتب الوكالة الوطنية في النبطية بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

طلب محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه إقفال دائرة النفوس في سراي النبطية طوال هذا الاسبوع وحتى صباح الاثنين المقبل، بعد ثبوت اصابة مأمور نفوس النبطية محمد دهيني بفيروس كورونا ومخالطته للعديد من الموظفين والمراجعين، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.

كما طلب إقفال مكتب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية اسبوعا بسبب إصابة احد الموظفين فيه بالفيروس. وطلب من الجهات المعنية اجراء عملية تعقيم لمكاتب دائرة النفوس و”الوكالة الوطنية”.