لبنان | عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أبدى رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الثلاثاء حرصه على العلاقات اللبنانية مع الدول لاسيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.

وأعرب عون عن “تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجدداً في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها السعودية”.

ولفت الى أن “هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء”.