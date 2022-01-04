لبنان | لا سقوف لارتفاع الدولار.. والمطلوب التئام الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سأل رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي: “ما الذي يمنع وصول الدولار إلى 35 و40 ألفاً وسط هذا التفلّت وهناك شعب يموت ويهاجر وما نراه لا يبشّر بالخير؟”.

واستغرب بحصلي في حديث إذاعي ارتفاع الدولار في فترة العطلة، مشيراً الى انّ “هذا الارتفاع سياسي وليس اقتصادياً ولا نرى سقفاً لارتفاع سعر الصرف ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار”.

ودعا بحصلي “المسؤولين للرأفة بالناس والوضع ليس على ما يرام وعلى الجميع الاستعداد للتحديات ومواجهتها”. وأضاف: “نحن نترقب ما يحصل أمنياً وسياسياً ولكن المطلوب واحد وهو التئام الحكومة فالحلّ بيد من هم في سدّة الحكم”.

يذكر أن دولار السوق السوداء سجل اليوم ارتفاعاً جنونياً من دون معرفة الأسباب.