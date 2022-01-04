لبنان | طقس متقلب وأمطار في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

يسيطر طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار اليوم وغداً، يليه عودة الاستقرار التام يوم الخميس ولغاية يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى عودة الطقس الشتوي والمنخفضات بعد العاشر من الشهر الحالي.

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ١١ و١٨ درجة، بقاعًا بين ٢ و١٣ درجة، وعلى الـ١٠٠٠م بين ٧ و١٢ درجة

٢- الجو: غائم إجمالاً مع احتمال أمطار خفيفة محلية بعض الظهر

٣- الرياح: غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ – ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الأربعاء: طقس متقلب غائم مع احتمال ٤٠٪؜ تساقط أمطار محلية نهارًا، الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلًا بين ١٢ و١٨ درجة، على الـ١٠٠٠ متر بين ٧ و١٢ درجة، وبقاعًا بين ٦ و١٣ درجات

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الخميس: طقس مستقر قليل السحب، الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلًا بين ١٢ و٢٠ درجة، على الـ١٠٠٠ متر بين ٧ و١٣ درجة، وبقاعًا بين ٥ و١٥ درجة

الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.