لبنان | التيار يتحدى.. “إما استقالة باسيل أو استقالة بري”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 08:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

صدر عن التيار الوطني الحر ما يلي:

“يطالب التيار الوطني الحر بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي.

واذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فالى الحقيقة تفضّلوا”.

من جهته رد النائب علي حسن خليل على خسابه عبر “تويتر” كاتباً، “نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار…برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة”.