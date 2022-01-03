لبنان | 238 اسماً.. إليكم قائمة المشتبه بهم بإطلاق النار ليلة رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 08:17 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتحذير مطلقي النار ليلة رأس السنة والتشدد بملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم، وأنه سيتمّ تعميم أسماء هؤلاء المُجرمين التّي ترِدنا من القطعات، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المُجتمع.

تعمّم هذه المديرية العامة لائحة بأسماء /238/ مشتبهًا بهم بإطلاق النار التّي وردت من القطعات حتى الساعة، مع العلم أنه تم توقيف /5/ أشخاص منهم لمدة /48/ ساعة، تركوا فيما بعد بسندات إقامة، وشخصين جرى استماعهما وتركا بسندي إقامة بناء لإشارة القضاء المختص. قوى الأمن مستمرّة بملاحقة المتورّطين.

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