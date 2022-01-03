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لبنان | توقيفات جديدة بصفقة “الكبتاغون” إلى الكويت

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 53 دقيقة

شحنة كبيرة من الكبتاغون تم ضبطها في مرفأ بيروت

ارتفع إلى خمسة أشخاص، عدد الموقوفين في قضية محاولة تهريب كميات كبيرة من “الكبتاغون” من لبنان إلى دولة الكويت عبر مرفأ بيروت، كانت موضّبة داخل فاكهة البرتقال.

وأكد مصدر قضائي مشرف على التحقيقات الأولية لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، أن الأجهزة الأمنية “تتعقّب عدد من المتورطين في هذه الشحنة”.

وقال “الجهد ينصبّ الآن على توقيف أحد الرؤوس الكبيرة في هذه العملية، بالإضافة إلى آخرين صدرت بحقهم بلاغات بحث وتحرّ، خصوصاً الناشطين في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود اللبنانية ـ السورية”، مشيراً إلى أن “هناك تنسيق مع السلطات الكويتية، وتبادل معلومات عن هوية الأشخاص المتورطين في لبنان، والجهة التي كانت بصدد تسلّم شحنة الكبتاغون في الكويت لو قدّر لها الوصول إلى هناك”.

ومع ارتفاع مستوى التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، نفى المصدر القضائي اللبناني “إمكانية مجيئ وفد أمني كويتي إلى لبنان للمشاركة بالتحقيق”، معتبراً أن “الاتصالات القائمة بين الطرفين تكفي، وإذا اقتضى الأمر زيارات متبادلة لا مانع من ذلك”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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