لبنان | الخوري: لا أتدخل بعمل القضاء الذي يقوم بواجباته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير العدل هنري الخوري عدم التدخل في عمل القضاء الذي يقوم بواجباته.

وقال الخوري خلال استقباله وفداً من مجلس نقابة المحامين في بيروت: “أنا أقف إلى جانب المحامين بالمطالب التي تحدثوا عنها وسأنقلها بأمانة الى المراجع المختصة بغية تحقيق تطبيقها، وبالتالي أنا أشد على يد النقيب لناحية العلاقة التي يجب أن تكون بأحسن حال بين المحامين والقضاة”.

وتمنى أن تكون السنة الجديدة “مميزة بالعمل والنشاط وأن تكون مثالية للعدالة والحق وأن يقوم القضاء بدوره وكذلك المحامين”. ورداً على سؤال حول ملف انفجار المرفأ، أجاب الوزير الخوري: “هذا الملف هو بيد القضاء الذي يقوم بواجباته في هذا الإطار”.

وحول موضوع إحالة الشق المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء الى مجلس النواب، أجاب الوزير الخوري: “هذا الأمر هو نقطة قانونية مطروحة للبحث لذا لا يجب استباق أي موقف قانوني قبل أوانه”.