لبنان | كمين محكم لشعبة المعلومات في المتن وكسروان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي الى تحديد هويات جميع أفراد شبكة ترويج مخدرات ينشطون في عدد من مناطق قضائي المتن وكسروان، وهم كل من:

ج. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

ش. ن. (من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) بحقه /6/ بلاغات بجرمي مخدّرات وترويج عملة مزيّفة.

ج. ز. (من مواليد عام ١٩٧١، لبناني)

بتاریخ 22-12-2021، وبعد عمليّات الرّصد والمراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة مكمناً محكماً في جونية، حيث أوقفت الأول والثاني بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن سيارة الأخير، وهي نوع “فولكسفاغن” من دون لوحات (تم ضبطها). وبالتزامن، تم توقيف الثالث في زوق مكايل، على متن سيارة نوع “نيسان ساني” لون فضي.

بتفتيشهم، ضُبط بحوزتهم، /1,772/ كلغ من مادّة الكوكايين، موضّبة داخل مظاريف، وعلب وطبّات بلاستيكية، ومعدّة للترويج.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من المتن وكسروان على زبائن كُثر.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.