لبنان | فؤاد أبو ناضر: استغرب عصبية حزب الله وتعاطيه مع الآخرين وكأنهم من دون كرامات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 صباحاً - اعتبر الرئيس الاسبق للقوات اللبنانية فؤاد أبو ناضر ان “المشكلة في البلاد اليوم مشكلة نظام فمن ذهب الى الطائف بدلا من ان يضع اصبعه على الجرح فكّر بالمحاصصة وتوزيع الحصص والمشكلة في لبنان صراع سلطة بين الطوائف”.

ورأى في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود ان عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” أن “الحياد واللامركزية الادارية والمالية الموسعة او النظام المناطقي جزء اساسي من الحلّ ويجب تعديل الدستور في هذا الاطار”.

وقال: “برأيي حتى لو طبق اتفاق الطائف كان ليوصلنا ايضا الى الصراع والسوري كان جلّ ما يهمّه “كيف يستطيع مع الوقت ان يبتلع لبنان”.

واعتبر ان “اللامركزية مهمّة لعدم تعطيل حياة الناس في كلّ مرّة تتعطل فيها الدولة المركزية الفاشلة التي افلست البلاد واحتجزت اموال الناس “.

وقال: “يريدون ان تظلّ الدولة مركزية ليسيطروا عليها بسهولة اكبر”.

واعتبر اننا ” مجموعة مجموعات في هذا البلد ولسنا شعبا متجانسا ويجب وضع التنوع على السكة حتى لا يبقى مصدر قلق ولذلك الحياد اساسي واللامركزية ايضا”.

ودعا لنبدأ كخطوة اولى بتوحيد قانون الاحوال الشخصية في البلاد.

وقال: “من المهمّ ان يكون هناك ادارة للجبايات في كلّ المناطق وهذا سيشجّع كل المناطق في الجباية والانماء”.

واشار الى ان “السلطة اللامركزية من السهل مراقبتها ومحاسبتها “.

وراى انه “يجب ان نجمع الناس حول مصالحهم المشتركة اقتصاديا واجتماعيا”.

ولفت الى انه “حين طرح الحياد طرح قبل قيام اسرائيل اساسا في ال48 حين كان الاختلاف بين الذهاب شرقا والذهاب غربا واتخذ القرار حينها بعدم الذهاب لا شرقا ولا غربا لكن ذلك لم يسمّ بكلمة “الحياد” .

واعتبر ابو ناضر ان “هناك اطارا للتغيير هو الانتخابات التي من المهم جدا ان نشارك بها بكثافة وهذه اداة التغيير الدستورية، ومن المهمّ ايضا مساعدة الناس على الصمود ولا سيما ان لم تحصل الانتخابات “.

وبالحديث عن موقف حزب الله، قال: “ان كان الشيخ نعيم قاسم يريد ان يعيش مع شريكه في الوطن عليه ان يفكر هو بخيار آخر”، مضيفا: “استغرب عصبية حزب الله اليوم وتعاطيه مع الآخرين وكأنهم من دون كرامات”.