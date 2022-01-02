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لبنان | عراجي: “إقفال البلد قيد الدراسة”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

النائب عاصم عراجي

لفت رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، إلى “أننا نتوقع أن تزيد الاصابات ب​فيروس ​، خلال الايام المقبلة”، كما حصل مع باقي البلدان بسبب متحور “أميكرون”، مشيرًا إلى “أننا نتأمل أن لا يكون هناك اصابات خطيرة، لأنه اذا حصل ذلك، فعدد الأسرة في المستشفيات محدود، وسنكون أمام مأزق، وإذا ارتفعت الاصابات الخطيرة، سنكون أمام واقع خطير”.

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن مع ارفاع الاصابات الخطيرة، سنأخذ أي اجراء يجب اتخاذه، موضحًا أن اقفال البلد شرّ لا بد منه، وهو قيد الدراسة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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