لبنان | زيارة خليجية قريبة إلى لبنان وهذا موعدها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2022 2:51 مساءً
دول مجلس التعاون الخليجي - تعبيرية
كشف مصدر رسمي لبناني مطّلع، لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة، أنّ “وزير خارجيّة الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، سيزور لبنان هذا الشّهر”.
وأشار إلى أنّ “الوزير الكويتي أجرى اتّصالين بكلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجيّة عبدالله بو حبيب، قدّم خلالهما التّهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصبّاح لبنان الشهر الحالي”.
وتُعتبر هذه الزّيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول خليجي، منذ اندلاع الأزمة الخليجيّة – اللّبنانيّة نهاية تشرين الأوّل الماضي، عقب تصريحات سابقة لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.