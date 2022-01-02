لبنان | كريدية: مبلغ الـ350 مليار ليرة سيعطي نفساً لأشهر فقط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أشار مدير عام هيئة “أوجيرو” ​عماد كريدية​، إلى أن “​ديوان المحاسبة​ وافق على صرف مبلغ الـ350 مليار ليرة الذي أقر في ​مجلس الوزراء​، وهو مخصص للصيانة في سنة 2021″، لافتاً إلى أن “هذا المبلغ سيعطي بعض النفس، لكي نأتي ب​المازوت​ والقيام بالصيانة اللازمة”.

وأوضح في حديث تلفزيوني، “أننا سنحاول قدر الإمكان القيام بإصلاح بعض الكابلات المتضررة كثيراً”، لافتاً إلى أن “هذا المبلغ سيعطي نفساً بين 3 و5 أشهر”.

وأكد أن “​الطاقة الشمسية​ لا يمكن أن تُفَعل في كل سنترالات لبنان”، لافتاً إلى أن “​الإنترنت​ والإتصالات بشكل عام، ركيزتان أساسيتان في البلاد”.

وشدد كريدية، على “أنني أعتقد أن أصحاب القرار لن يسمحوا بالوصول إلى إنقطاع الإنترنت، وسنعمل إلى عدم الوصول لهذا الوضع”، مؤكداً أن “البنية التحتية للإتصالات من الضروي أن تتحسن”.