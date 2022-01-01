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لبنان | إليكم حصيلة التدابير المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - منذ 44 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر عن حصيلة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس .

وجاء في البيان:

في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تتخذها قوى الأمن الداخلي منذ تاريخ 17 – 12 – 2021 لغاية اليوم.

بلغ عدد المحاضر المنظمة 830:
675 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول.
155 محضراً بحق مؤسسات.
52 مؤسسة ختمت بالشمع الأحمر.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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