لبنان | إليكم حصيلة التدابير المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر عن حصيلة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان:

في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تتخذها قوى الأمن الداخلي منذ تاريخ 17 – 12 – 2021 لغاية اليوم.

بلغ عدد المحاضر المنظمة 830:

675 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول.

155 محضراً بحق مؤسسات.

52 مؤسسة ختمت بالشمع الأحمر.