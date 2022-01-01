لبنان | أبيض: اللقاح يحمي الحياة ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح وزير الصحة العامة فراس أبيض على حسابه عبر “تويتر” أن الأمر الأساسي أن عدداً كبيراً من غير الملقحين موجودون في ‏المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم”. ‏

وقال: “إن اللقاح يحمي الحياة لأن الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة”.‏

يذكر أن أبيض لفت سابقاً إلى أن “الارتفاع في اعداد الإصابات يعكس تفشياً مجتمعياً واسعاً للفيروس ويعود إلى انتشار المتحور ‏أوميكرون سريع الانتقال والتجمعات التي يشهدها موسم الأعياد”.‏

والجمعة، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 4290 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، إضافة الى 17 حالة وفاة.‏

كما لفت أبيض، إلى أن “نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تبلغ 78 بالمئة”، مشيراً إلى أنه في “الأسبوعين الماضيين تمت زيادة ‏‏100 سرير للعناية الفائقة أي بنسبة 30 بالمئة”.‏