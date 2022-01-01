لبنان | أبيض: اللقاح يحمي الحياة ‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين
وزير الصحة فراس الأبيض
أوضح وزير الصحة العامة فراس أبيض على حسابه عبر “تويتر” أن الأمر الأساسي أن عدداً كبيراً من غير الملقحين موجودون في المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم”.
وقال: “إن اللقاح يحمي الحياة لأن الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة”.
يذكر أن أبيض لفت سابقاً إلى أن “الارتفاع في اعداد الإصابات يعكس تفشياً مجتمعياً واسعاً للفيروس ويعود إلى انتشار المتحور أوميكرون سريع الانتقال والتجمعات التي يشهدها موسم الأعياد”.
والجمعة، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 4290 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، إضافة الى 17 حالة وفاة.
كما لفت أبيض، إلى أن “نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تبلغ 78 بالمئة”، مشيراً إلى أنه في “الأسبوعين الماضيين تمت زيادة 100 سرير للعناية الفائقة أي بنسبة 30 بالمئة”.