لبنان | بعد انتهاء ليلة رأس السنة.. إليكم حصيلة الحوادث الأمنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد انتهاء ليلة رأس السنة، ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي ‏اللبنانية، لم يسجل اي حادث أمني يذكر‎.‎

وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي: “في حوادث السير، أدى حصول حادث في محلة جونية الى سقوط قتيلة متأثرة بجراحها فجر اليوم ‏‏1-1-2022 إضافة الى وقوع جريحين اصابتهما طفيفة.‎ ‎في حين نتج عن حوادث إطلاق النار الهمجية وغير الحضارية في الهواء اصابة شخص واحد واصابته طفيفة، وذلك في محلة ارض ‏جلول / طريق الجديدة‎.‎

وبعد ان أعطيت الأوامر المشددة الى القطعات العملانية في قوى الامن الداخلي لتكثيف استقصاءاتها وتحرياتها بغية كشف هوية ‏مطلقي النار، جرى حتى الآن تحديد /120/ اسماً لمشتبه بهم بإطلاق النار في الهواء، والعمل جار لتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء ‏المختص، وسنصدر بياناً مفصلاً بأسماء مطلقي النار‎.‎

وإيماناً منّا بالدور الجوهري لكل مواطن بالحفاظ على أمنه وأمن مجتمعه، فإننا ندعو المواطنين الى إرسال المعلومات الموثّقة عن ‏مطلقي النار (صورة او فيديو…)، وذلك عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتنا على ‏مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرّية، وفقاً للقانون‎.‎

للمناسبة، هنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العناصر المشاركة في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار (ضباط ‏ورتباء وأفراد)، وذلك على الجهود التي بذلوها، والإجراءات الميدانية التي قاموا بها وبخاصة على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين ‏والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية‎.‎

كما توجّه اللواء عثمان بالتحية إلى قيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن ‏والنظام في خلال هذه المناسبة‎.‎ إن قوى الأمن الداخلي إذ تجدّد تهنئتها اللبنانيين بحلول العام الجديد، تتمنى لهم الاستقرار والامن والطمأنينة”‏‎.‎