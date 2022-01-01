لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح العام الجديد “على العالي”‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 11:42 صباحًا

مع بداية العام الجديد، سجل دولار السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تراوح ما بين الـ27650 ليرة لبنانية للشراء و27600 ليرة ‏لبنانية للبيع.‏ يذكر أنه تسبب الانهيار الاقتصادي في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي.‏

وكانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة ‏للدولار.‏

بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئاً ما شبيها بعملية احتيال”، ‏وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي.‏

ودخل لبنان في العام الثالث من أزمته الاقتصادية الخانقة التي بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.‏