لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح العام الجديد “على العالي”‏

- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 11:42 صباحًا
الدولار
مع بداية العام الجديد، سجل دولار السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تراوح ما بين الـ27650 ليرة لبنانية للشراء و27600 ليرة لبنانية للبيع. يذكر أنه تسبب الانهيار الاقتصادي في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي.
وكانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.
بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئاً ما شبيها بعملية احتيال”، وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي.
ودخل لبنان في العام الثالث من أزمته الاقتصادية الخانقة التي بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.