لبنان | رئيس بلدية بلاط ‏يدق ناقوس الخطر.. لاتخاذ أقصى درجات الوقاية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:19 مساءً - منذ ساعتين

دقّ رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق ‏ناقوس الخطر إثر ارتفاع عداد الإصابات بفيروس كورونا في ‏لبنان، مطالباً باتخاذ أقصى درجات الوقاية، بعدما أصبحنا جميعاً مهددين بوباء كورونا ومتحوراته الذي خطف من بيننا أعزاء.‏

وأشار في بيان إلى أن “نظامنا الصحي الاستشفائي بات عاجزاً عن تقديم العلاج الى الأعداد المتزايدة من المصابين”.‏ ولفت إلى أننا على “مسافة قصيرة من صدور قرار إقفال البلاد في حال استمرار الفلتان واذ ذاك لن ينفع الندم”.‏

وهنأ اللبنانيين جميعاً وخصوصاً أبناء البلدة بالسنة الجديدة، آملاً أن “تحمل الصحة والسلام والطمأنينة للجميع، فتحققون كل ما ‏تطمحون اليه بعد سنة كانت حافلة بالآلام والشرور والأحزان عكرت الفرح والسرور”.‏