لبنان | رئيس بلدية بلاط ‏يدق ناقوس الخطر.. لاتخاذ أقصى درجات الوقاية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:19 مساءً - منذ ساعتين
دقّ رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق ناقوس الخطر إثر ارتفاع عداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، مطالباً باتخاذ أقصى درجات الوقاية، بعدما أصبحنا جميعاً مهددين بوباء كورونا ومتحوراته الذي خطف من بيننا أعزاء.
وأشار في بيان إلى أن “نظامنا الصحي الاستشفائي بات عاجزاً عن تقديم العلاج الى الأعداد المتزايدة من المصابين”. ولفت إلى أننا على “مسافة قصيرة من صدور قرار إقفال البلاد في حال استمرار الفلتان واذ ذاك لن ينفع الندم”.
وهنأ اللبنانيين جميعاً وخصوصاً أبناء البلدة بالسنة الجديدة، آملاً أن “تحمل الصحة والسلام والطمأنينة للجميع، فتحققون كل ما تطمحون اليه بعد سنة كانت حافلة بالآلام والشرور والأحزان عكرت الفرح والسرور”.