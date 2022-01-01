لبنان | بالفيديو: رغم أوامر “الداخلية”.. إطلاق قذائف “‏b7‎‏” احتفالاً برأس السنة

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قذائف b7
رغم التشدد بالإجراءات في وزارة الداخلية منعاً لحدوث أي خطر للمواطنين، شهدت العديد من المناطق، مساء أمس الجمعة، إطلاق نار كثيف من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف “b7″، احتفالاً بليلة رأس السنة.
وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو توثق إطلاق النار، في حين أصيب العديد من المواطنين برصاص طائش، نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات، إذ أنه بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة لعدد من مشايخ المدينة والجمعيات، إلا ان بعض المواطنين لم يلتزموا.
يذكر أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أعطى الأوامر لإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام لاسيما امام دور العبادة واماكن الاحتفالات، مشدداً على “اتخاذ الاجراءات من قبل قطعات السير تجنبا لحصول حوادث سير ومنع القيادة تحت تأثير الكحول ومكافحة ظاهرة إطلاق النار ابتهاجاً منتصف الليل”.