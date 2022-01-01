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لبنان | أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:19 مساءً - منذ 3 ساعات

الطقس

يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار اليوم وفي الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة، لتعود وتنخفض ‏يومي الاحد والاثنين‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎
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‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٧ درجة بقاعا بين ٥ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٠ درجة
‎- ‎الجو: غائم اجمالا مع احتمال ٥٠٪؜ تساقط امطار محلية بعد الظهر وثلوج على ١٩٠٠متر
‎- ‎الرياح: جنوبية شرقية ضعيفة‏‎ ‎
‎-‎‏٣٠‏‎ ‎كم/س‎ ‎
‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪؜‏
‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٤‏‎ hpa
‎- ‎الرؤية متوسطة
‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

الاحد: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪؜ تساقط امطار رعدية بعد الظهر والمساء وثلوج على ١٩٠٠منر ثم ١٦٠٠متر فجر الاثنين والجو ‏غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٦ و٩ درجات وبقاعا بين ٥ و١١ ‏درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س تتحول ليلاً الى شمالية‎.‎

الاثنين: طقس متقلب مع احتمال ٣٠٪؜ تساقط امطار رعدية باكراً وثلوج على ١٦٠٠متر والجو غائم اجمالا ثم مستقر غائم جزئيا نهاراً ‏فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٦ و٩ درجات وبقاعا بين ٥ و١١ درجات، ‏الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س‎.‎

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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