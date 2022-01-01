لبنان | أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

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الطقس
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار اليوم وفي الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة، لتعود وتنخفض يومي الاحد والاثنين.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٧ درجة بقاعا بين ٥ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٠ درجة
- الجو: غائم اجمالا مع احتمال ٥٠٪ تساقط امطار محلية بعد الظهر وثلوج على ١٩٠٠متر
- الرياح: جنوبية شرقية ضعيفة
-٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪
- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
- الرؤية متوسطة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪ تساقط امطار رعدية بعد الظهر والمساء وثلوج على ١٩٠٠منر ثم ١٦٠٠متر فجر الاثنين والجو غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٦ و٩ درجات وبقاعا بين ٥ و١١ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س تتحول ليلاً الى شمالية.
الاثنين: طقس متقلب مع احتمال ٣٠٪ تساقط امطار رعدية باكراً وثلوج على ١٦٠٠متر والجو غائم اجمالا ثم مستقر غائم جزئيا نهاراً فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٦ و٩ درجات وبقاعا بين ٥ و١١ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.