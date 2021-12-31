لبنان | بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 9:49 مساءً

اندلع اشتباك مسلح في منطقة الشياح في بيروت، مساء اليوم، عشية رأس السنة الجديدة.

وفي التفاصيل فإن إشكالاً تطور الى إطلاق نار في محلة الشياح منطقة مارون مسك، على خلفية إشكال سابق بين آل ر. وآل س، وأفادت معلومات عن سقوط عدد من الجرحى اصابات بعضهم حرجة.

وتسود حالة من التوتر في محيط المنطقة المذكورة وسط انتشار مسلح لعناصر مجهولين.

يشار إلى أن وزير الداخلية بسام مولوي، كان قد شدّد على عدم ​إطلاق النار​ في هذه الليلة، محذراً من أنه سيكون هناك إجراءات صارمة من قِبل قيادة قوى الأمن، من خلال الملاحقة والتصوير، وتقديم المرتكبين إلى المحاكمة.