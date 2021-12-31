لبنان | “صور” لجولة محافظ بيروت للتأكّد من تطبيق الإجراءات الوقائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن “محافظ بيروت القاضي مروان عبود يجول في هذه الاثناء في شوارع العاصمة بيروت برفقة دوريات من فوج حرس المدينة للاطلاع عن كثب على الاجراءات الوقائية المتبعة في المطاعم والمقاهي والحانات والتأكد من عدم تخطي نسبة الحجوزات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات حفاظا على سلامة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا”.