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لبنان | اتفاق على تسهيل تصدير الموز اللبناني الى الاردن

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 3:47 مساءً

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في بيان، أن الحاج حسن “أجرى اتصالا بنظيره الأردني خالد موسى شحادة الحنيفات، حيث تم الإتفاق على تسهيل تصدير الموز اللبناني إلى الأردن”، وأن “الخطوة تأتي في إطار الجهود الأردنية الحثيثة في مساعدة القطاع الزراعي اللبناني والتي بدأت منذ سنوات طويلة وتوجت خلال هذا العام في موسمي التفاح والموز”.

وشكر الحاج حسن باسمه واسم كل مزارعي لبنان “الأخوة الاردنيين” على “هذه اللفتة الكريمة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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