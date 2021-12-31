لبنان | ميقاتي معايداً اللبنانيين: ستزول المحنة ويتعافى وطننا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي
عايد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد رأس السنة آملاً أن تتوحد كل الإرادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان.
وكتب ميقاتي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بالأمل والإيمان سنستقبل عاماً جديداً نتمناه مليئاً بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين”.
وأضاف: “كلنا أمل بأن تتوحد كل الإرادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان ممّا يمر به من صعوبات ومشكلات، وبإذنه تعالى ستزول المحنة ويتعافى وطننا ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية”.
وختم، قائلاً: “كل عام وأنتم بخير”.