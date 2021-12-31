لبنان | ميقاتي معايداً اللبنانيين: ستزول المحنة ويتعافى وطننا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عايد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد رأس السنة آملاً أن تتوحد كل الإرادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان.

وكتب ميقاتي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بالأمل والإيمان سنستقبل عاماً جديداً نتمناه مليئاً بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين”.

وأضاف: “كلنا أمل بأن تتوحد كل الإرادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان ممّا يمر به من صعوبات ومشكلات، وبإذنه تعالى ستزول المحنة ويتعافى وطننا ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية”.

وختم، قائلاً: “كل عام وأنتم بخير”.