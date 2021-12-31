لبنان | واكيم: الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أنه عام ينصرم والشعب موجوع يعاني الامرين ويخاف خسارة وطنه، اما السلطة، وهي نفسها التي ارتكبت الفظائع فغير مبالية ومستمرة في النهج نفسه، مشددا على انه لم يبق لنا جميعاً حل الا الثورة، الثورة الدستورية.

وأضاف واكيم خلال زيارته على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة في دار المطرانية: أن “الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة، مصحوبة بوعي الناخب اللبناني، تطيح الاكثرية الحاكمة وتعيد بناء السلطة فتعيد للبنان سيادته الكاملة وتبني ادارة خالية من الفساد والزبائنية وتضع خطة نهوض اقتصادية مالية شاملة لانتشالنا جميعاً من جهنم. ونحن مؤمنون ان ربنا يسوع في ذكرى ميلاده لن يترك لبنان وشعبه وكما دائماً ‘لن يصح الا الصحيح”.