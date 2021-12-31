لبنان | الجيش: دهم منزل أبو عجينة في عرسال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منزل المواطن علي الحجيري الملقب (بأبو عجينة) في بلدة عرسال وأوقفت كلا من: (م.ح) و(غ.ح) و(ق.ح) لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية، وقد ضبطت داخل المنزل كمية من الاسلحة الحربية والذخائر.

كما اوقفت الدورية خلال عملية الدهم المطلوبين (م. ح) و(ع.ح) الصادرة بحقهما عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.