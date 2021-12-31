لبنان | ستريدا جعجع: الانتخابات استفتاء على هوية لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

شددت النائب ستريدا جعجع على أنه يجب على كل لبناني أن يدرك أن مشاركته في هذا الاستحقاق النيابي واجب وطني عليه لأن الانتخابات ستكون في مثابة استفتاء على هوية لبنان الذي نريد ومستقبله.

وقالت: “إذا ما أردنا التغيير من لبنان الراهن إلى لبنان الدولة القوية القادرة الفاعلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الشفافية والمساواة والعدل، دولة الاستقرار والازدهار والبحبوحة ما علينا سوى أن نقترع لصالح من هم مشهود لهم بالعمل المؤسساتي والشفاف وتطبيق القوانين بكل مساواة وعدل ومن دون أي تمييز، من لهم باع في النضال والكفاح في سبيل الحرية والسيادة حتى الشهادة، ولنا في هذا الإطار نموذج ليطلع عليه اللبنانيون وهو نموذج الجمهورية القوية الذي تمكنا من إرسائه في قضاء بشري منذ تولينا سدة المسؤولية في العام 2005”.

وأكدت النائب جعجع أنه “لا بد لنا كشعب من الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا هذا العام عبر الانتخابات النيابية من أجل إسقاط الأكثرية الحاكمة العابثة بلقمة عيشنا وحياتنا وأمننا، لنخرج من الهوة الظلماء التي رمتنا هذه القوى فيها إلى نور السيادة والحرية والعيش الكريم”.

وتابعت: “كما نقول دائماً ما بصح إلا الصحيح، وقد سقطت كل المحاولات الملتوية لحرمان المغتربين من حقهم في المشاركة في الحياة الوطنية، وفي هذا الإطار أوجه التهنئة لجميع اللبنانيين في دول الانتشار وأدعوهم لكي يكونوا حاضرين مؤثرين في مستقبل بلادهم كما هم حاضرون دائما وأبدا إلى جانب أهلهم المقيمين في لبنان، لأن لبنان بحاجة لهم فهم مواطنون لبنانيون لهم آراؤهم ومواقفهم وخياراتهم الواضحة في السياسة وعليهم ترجمة وطنيتهم عبر تحديد مصير هذه البلاد ومستقبلها”.