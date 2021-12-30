لبنان | تحذير من قوى الأمن للمؤسسات السياحية المخالفة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة ‏‎لقوى الامن انها ستعمل على إخلاء الرواد وإقفال الصالات لمدة 24 ساعة وتنظيم محاضر ضبط بحق المؤسسات السياحية المخالفة للإجراءات الوقائية التالية:

_تجاوز عدد الرواد نسبة 50 % من القدرة الإستيعابية وعدم حيازة العاملين على شهادة تلقيهم جرعتين من اللقاح أو عدم إثبات خضوعهم لا (PCR)مرتين في الأسبوع على الأقل..

_تخطي عدد الرواد فيها ۳۰۰ شخص

_عدم قيام إدارة الصالة بالتأكد من حصول الرواد على جرعة لقاح واحدة على الأقل ، أو حيازتهم لنتيجة (PCR) سلبية لا تتعدى 48 ساعة..

وكشفت المديرية في وقت سابق من اليوم أن عدد المحاضر المنظمة في إطار الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بلغ 442 محضراً، مشيرة إلى أنه تم تنظيم 351 محضراً بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول، و91 محضراً بحق مؤسسات، بينم تم ختم 12 مؤسسة بالشمع الأحمر.

وكان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قد أصدر قرارا بتكليف القطعات الأمنية التشدد في تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا.