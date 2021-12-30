لبنان | ربيع الهبر يكشف عن توقعاته لسعر الدولار الرسمي مطلع 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 5:38 مساءً

إعتبر مدير عام شركة “ستاتيستيكس ليبانون” وناشر موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر ان “الجو ليس لطاولة حوار، وفي لبنان لم نذهب يوما الى طاولة حوار الا بعد حرب”.

ولفت الهبر في حديث تلفزيوني ان “الانتخابات النيابية لن تلغى، والمعركة الصامتة بدأت ويمكن ان تتحول الى معركة صاخبة”.

وشدد على ان “عدم اجراء الانتخابات يعني الوقوف في وجه المجتمع الدولي، ما سيقطع عنا المال والهواء والمال”.

وتابع الهبر: “بعدنا باللوج، سنة 2022 رح نترحم على الـ2021”.

وعن الوضع المالي والإقتصادي، قال: “من اوصلنا الى هنا ليس حاكم مصرف لبنان كونه ينفّذ سياسة الحكومة وعلى الدولة ان تحدد سعر صرف الدولار”.

واضاف الهبر: “البطاقة التمويلية “طارت حكماً” ومن المتوقع رفع سعر الدولار الرسمي لـ6000 ليرة لكن توحيد سعر الصرف غير وارد”.

وسجل دولار السوق السوداء الخميس ارتفاعاً بسيطاً، إذ تراوح ما بين 27450 ليرة لبنانية للشراء و27500 ليرة لبنانية للبيع.

وبحسب مواقع محلية، توقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.