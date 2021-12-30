لبنان | بالفيديو: انتشار واسع لفوج اطفاء بيروت في شوارع العاصمة عشية الأعياد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 16 دقيقة

ينفذ فوج إطفاء مدينة بيروت بتاريخ 31-12-2021 الساعة 15:00، عملية انتشار في بعض الشوارع والتقاطعات في العاصمة بيروت تتضمن وضع نقاط تمركز ثابتة لآليات الفوج وعناصره، وذلك لمناسبة رأس السنة الميلادية وتلك النقاط ستشمل، تقاطع السوديكو بشارة الخوري، تقاطع برج الغزال، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، تقاطع عين المريسة، كما سيتم اقامة حواجز محبة يقوم خلالها رجال الفوج بتوزيع الكمامات على المواطنين حفاظاً على صحتهم، انطلاقاً من تقاطع برج الغزال -الاشرفية اعتباراً من الساعة 16:00 .

وأضاف في بيان صادر عنه: “كي تبقوا بأمان فوج اطفاء بيروت 24/24 ساعة في خدمتكم، وحفاظاُ على سلامتكم نحن في خدمتكم عبر الخط الساخن 175، كل عام وأنتم بخير”.