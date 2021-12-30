لبنان | التزلّج بـ”العملة الوطنية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

طالبت وزارة السياحة بضرورة أخذ التدابير الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد الارتفاع الكبير في عدد الوفيات والإصابات اليومية.

وأكدت وزارة السياحة في بيان لها، أنّ مراكز التزلج في لبنان وضعت جداول الأسعار فيها بالعملة الوطنية، وعلى كل الراغبين في ممارسة هذه الرياضة الدفع بالليرة اللبنانية.

واعتبرت أنّ كل كلام آخر عن السّماح لبعض المراكز التقاضي بالدولار الأميركي هو شائعات لا صحّة لها.

في هذا المجال، أشار رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز في وقت سابق إلى أنّ التحديات كبيرة جداً أمام مراكز التزلج لهذا الموسم، قائلاً: “قبضاي يلّي بيفتح”.

ورأى كيروز أنّ الصعوبات لا تقتصر على مراكز التزلج فقط، إنما ارتداداتها ستطاول الدورة الاقتصادية في كافة المناطق الجبليّة من الفنادق والشاليهات كما المطاعم والمحال التجارية.

وعن دور السلطات المحليّة في دعم المصاريف التشغيليّة لمراكز التزلج ما ينعكس حكماً على انخفاض في اسعار تذاكر الدخول، يؤكد كيروز أن البلديات أمام تحدٍ كبير في تأمين رواتب موظفيها والتكاليف الباهظة لتأمين سلامة الطرقات الداخليّة باستمرار، قبل البحث عن دعم مراكز التزلج.