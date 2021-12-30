لبنان | دولار السوق السوداء يختتم العام “على العالي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الخميس ارتفاعاً بسيطاً، إذ تراوح ما بين 27450 ليرة لبنانية للشراء و27500 ليرة لبنانية للبيع.

وبحسب مواقع محلية، توقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئا ما شبيها بعملية احتيال”. وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي.

ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.