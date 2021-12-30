لبنان | كيف سيكون الطقس ليلة رأس السنة؟

- 1/2
- 2/2
توقعات الطقس
يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع احتمال لبعض الامطار المحلية خاصة في الداخل، وثلوج خفيفة على الجبال.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:
1- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية والخفيفة بنسبة ٢٥٪
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
الجمعة: طقس متقلب بين الصحو واحتمال ٢٠٪ تساقط زخات امطار محلية خفيفة والجو غائم جزئياً فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣ درجات وبقاعا بين ٣ و١٤ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم
السبت: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪ تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والجو غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣ درجات وبقاعا بين ٣ و١٤ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم.